Pedullà: “Alla Fiorentina ci vuole uno come Ballardini, sa isolare le squadre da tutto”

Sul suo canale Youtube il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato del brutto momento viola: “De Gea è stato uno dei peggiori perché non può prendere un gol simile, solo lui ha visto fuori quel pallone che non era impossibile e molto lento. Lui è andato giù dopo trequarti d’ora e ora non te lo puoi permettere dopo aver trovato il pareggio in modo fortunoso.”

Su Vanoli: “Non mi sorprenderei se lo mettessero in bilico perché ora è lui il problema come prima era di Pioli però c’è da fare qualcosa perché non riesce niente. Bisogna agire perché mancano 23 partite e non sono poche, ma ci vuole uno che dia gioco perché la Fiorentina improvvisava, mentre il Verona aveva delle idee e lottava come sapeva.”

Su Ballardini: “Ci vuole uno come lui in grado di isolare la squadra da tutto, non ti dico per forza lui ma magari un profilo come il suo che sa fare questo genere di campionato. Non si può mollare perché è tutto aperto, ma bisogna superare il blocco mentale.”