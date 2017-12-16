I CONVOCATI DI PIOLI PER FIORENTINA-GENOA: IL TECNICO VIOLA CONFERMA TUTTI...
È stata diramata la lista dei 24 convocati Viola che andranno a contendere i tre punti al Genoa di Davide Ballardini. Una Fiorentina senza variazioni, viene riconfermata in blocco da Stefano Pioli. Qu...
A cura di Redazione Labaroviola
16 dicembre 2017 15:42
È stata diramata la lista dei 24 convocati Viola che andranno a contendere i tre punti al Genoa di Davide Ballardini. Una Fiorentina senza variazioni, viene riconfermata in blocco da Stefano Pioli. Questi i protagnosti: Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Dias, Eysseric, Dragowski, Babacar, Gaspar, Laurini, Lo Faso, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Sanchez, Saponara, Simeone, Sportiello, Thereau, Veretout, Vitor Hugo.