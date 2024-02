È già finita l’avventura di Bigica in Serie A. Ballardini sarà il prossimo allenatore del Sassuolo

Secondo quanto riportato da TMW, Emanuele Bigica avrebbe già concluso la sua prima avventura su una panchina di Serie A. Dopo anni di gavetta, l’ex mister della Fiorentina Primavera aveva finalmente avuto l’occasione di allenare una squadra del massimo campionato, subentrando al posto dell’esonerato Dionisi sulla panchina del Sassuolo. Tuttavia, la sua esperienza si sarebbe già conclusa dopo solo una partita, ovvero il pesante 6 a 1 subito dal Napoli di Calzona. Carnevali, che da giorni è in cerca di una figura che possa risollevare le sorti dei neroverdi, è riuscito a strappare il “si” di Davide Ballardini, attualmente legato alla Cremonese. L’ex allenatore del Genoa sta lavorando in queste ore per risolvere il contratto con il club lombardo, così da potersi sedere sulla panchina neroverde per lo scontro salvezza di questa domenica contro il Verona.

Bigica tornerà quindi in Primavera, riprendendo l’incarico lasciato soltanto qualche giorno fa, con la speranza di poter ritagliarsi una nuova opportunità in futuro.

