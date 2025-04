Ballardini: “La Fiorentina ha poca personalità. Fa bene con le grandi perchè è una squadra forte”

Il tecnico Davide Ballardini è intervenuto a “Viola amore mio” su Radio FirenzeViola: “Nel calcio esiste la fortuna, ma è legata alla meritocrazia. Può capitare anche a chi non è bravo di aver fortuna, ma sono situazioni rare.”

La Fiorentina sogna la Champions.

“La rosa è competitiva però per la Champions la vedo dura, sicuramente ci sono buone possibilità per l’Europa League o la Conference.”

Con la campagna acquisti è stato alzato il tasso tecnico?

“Certo. Domenica ero al Franchi contro l’Atalanta, e quelli in panchina erano forti come i titolari. Capitano stagioni dove ottieni più delle tue possibilità, e stagioni meno altisonanti. Non vedo la Fiorentina candidata ai posti Champions, ma dal quinto all’ottavo assolutamente.”

Come si spiega il rendimento così diverso con le medio-piccole e con le grandi?

“La fiorentina se la gioca con le grandi perchè è forte. Forse le difficoltà avute con le piccole sono dovute a una poca personalità per gestire il gioco contro chi si chiude. Confrontandosi con chi comanda la partita i Viola si trovano meglio.”

Se Kean rimane, le prospettive possono essere più alte?

“Kean mi piace molto perchè è in continua crescita ed è sempre più coinvolto nel gioco. Ha qualità straordinarie. Moise è un giocatore di altissimo livello.”

E’ il più forte centravanti italiano?

“Kean e Retegui sono gli attaccanti italiani più forti secondo me.”

Che partita sarà quella col Milan?

“La Fiorentina magari incontrerà il Milan in un momento più positivo per lei che per i rossoneri. La testa dei lombardi può essere appesantita. E’ sempre molto complicato sfidare il Diavolo, ma in questo momento più che mai non è al meglio.”

Cosa pensa della rete inviolata da due partite per la Fiorentina?

“Merito di tutta la squadra, che è brava a rimettersi a posto in fase di non possesso. Tutti si spendono molto per la fase difensiva:”

E’ sorpreso del rendimento di Mandragora?

“No, ha dimostrato che se sta bene è capace.”

Fagioli a Firenze si sta riprendendo?

“Mi piace tantissimo, ha abilità, personalità e senso tattico. Impazzisco per certi giocatori. Sa sempre fare la cosa giusta.”

Anche Cataldi ha un senso tattico spiccato?

“La Fiorentina ha una rosa importante, tutti i giocatori che fanno parte di questa squadra sono interessanti e capaci.”