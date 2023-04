Ballardini: “La Fiorentina non ha fatto molto più di noi, potevamo essere più bravi. Grande Coppa”

Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, ha parlato a fine partita della gara contro la Fiorentina. Queste le sue parole in sala stampa

“La Cremonese ha tenuto il campo, siamo stati ordinati contro una grande squadra. In Coppa Italia abbiamo fatto un qualcosa di straordinario, solo complimenti ai miei giocatori. Davanti potevamo essere più bravi, la Fiorentina non ha fatto molto più di noi, potevamo essere più bravi, abbiamo sbagliato dei passaggi che ci potevano permettere di mettere in difficoltà maggiormente la Fiorentina. Con Felix potevamo mettere in difficoltà la Fiorentina, aveva gamba, peccato non averlo avuto

LE PAROLE DI BARONE