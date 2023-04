Barone: “Purtroppo sullo stadio non ci siamo. Volevamo investire, ma è tutto nelle mani del Comune”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha così parlato prima della sfida contro la Cremonese, valida per le semifinali di Coppa Italia: “La paura non c’è, bisogna essere sempre pronti, con attenzione, grinta e urgenza di gestire la gara e il risultato. Tutte componenti che stasera servono per non vedere ciò che è successo nelle ultime due gare”.

Poi ha proseguito parlando del ritorno del presidente Rocco Commisso: “Prima di tutto benvenuto a Rocco, porta il senso di famiglia e tranquillità, di raccogliere tutto l’ambiente. Abbiamo fatto tanto negli ultimi 4 anni, ci troviamo a buon punto con la programmazione. In due anni abbiamo fatto un centro sportivo, purtroppo non ci siamo sullo stadio. Volevamo fare un investimento ma è tutto nelle mani del Comune. Quando si lavora insieme, abbiamo visto con Bagno a Ripoli, si riesce a ottenere tutto”.

Infine: “Sono sempre molto positivo, non voglio mai trasmettere negatività al gruppo. Ma bisogna stare attenti e fare il nostro gioco, pressare alti e creare occasioni. E queste vanno convertite in gol, stando attenti che non accada ciò che è successo a Monza. Ma ho visto un gruppo determinato, sono fiducioso. Poi vanno giocati i 90 minuti. Abbiamo imparato tanto. Il gruppo, come tutti noi, era abituato a tre competizioni. Il campionato l’avevamo iniziato con tanti infortuni, poi l’amore della piazza per la squadra ha fatto sì che ci fossero degli attacchi, anche dei media. Ma siamo stati molto vicini alla squadra, io Rocco e Pradè, così siamo usciti da quel momento. Abbiamo tanti giocatori di proprietà, il settore giovanile sta andando abbastanza bene, quindi anche il futuro procede bene”.