Ballardini: “Il gol della Fiorentina è arrivato da una nostra azione di attacco e con tanti rimpalli”

Ha parlato dalla sala stampa dello stadio Zini di Cremona l’allenatore della Cremonese Davide Ballardini, queste le sue parole:

“I punti li devi meritare con atteggiamento e attenzione, siamo stati ordinati ma devi avere una dinamicità diversa, per me la Cremonese è allenata per avere dei ritmi più alti. Non siamo stati cosi veloci come è possibile fare, è mancato questo. Il primo gol della Fiorentina è arrivato da un’occasione nostra di attacco, un gol arrivato anche grazie a diversi rimpalli. Ci alleniamo e lottiamo tanto durante la settimana, oggi non ho visto questa attenzione e questa chiarezza nella manovra che abbiamo avuto. Questa cosa non mi piace. Motivazioni? Se non le trovi è un problema, i calciatori non possono avere questi problemi. Coppa Italia contro la Fiorentina? Ci sarà tempo”

