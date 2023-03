PAGELLE FIORENTINA: MANDRAGORA SONTUOSO, BARAK PRECISO. DODÒ E IKONÈ IN CRESCITA

Vince la Fiorentina sul campo della Cremonese grazie ai gol di Mandragora e Cabral. Queste le pagelle dei giocatori viola scesi in campo

Sirigu 7 Alcune buone uscite, grandissima parata su Okereke al minuto 79 che salva letteralmente il risultato

Dodò 6,5 Il primo gol nasce da un suo grande recupero difensivo, ma in generale non si fa mai superare. Quando dialoga con Ikonè nascono sempre scenari interessanti

Milenkovic 6,5 Galdames e Dessers non sono avversari facili, giocano molto sulla velocità e la mettono su fisico. Non si fa mai sorprendere e vince spesso i duelli. Nel secondo tempo compie alcuni interventi importantissimi

Quarta 6 Sempre molto educato con la palla al piede, non si fa sorprendere anche nei duelli con i centravanti della Cremonese

Biraghi 5,5 Batte male diversi calci d’angolo, si fa sorprendere un paio di volte in fase difensiva, in attacco poco

Amrabat 6,5 Prezioso in fase di recupero, è un pericolo nel pezzo per il centrocampo della Cremonese, rischia di provocare rigore al minuto 69. Il suo lavoro è importante anche in fase di possesso

Mandragora 7 Segna ed è la cosa più importante, è bravo nel piazzare bene dal centro dell’area. Ordinato in mezzo al campo. Crea il gol del raddoppio, prima triangola benissimo con Barak, poi serve perfettamente la palla per Cabral

Barak 7 La sua giocata ad aprire il campo verso Saponara fa nascere il gol del vantaggio di Mandragora. Si ripete in occasione del raddoppio di Cabral dove dialoga benissimo con Mandragora

Ikonè 6,5 Assist per Mandragora, quando riesce a sgusciare con classe è anche bello da vedere, a volte si perde in una giocata di troppo dopo alcuni spunti positivi. Il terzino sinistro della Cremonese torna a casa con il mal di testa

Saponara 6 Prende la sufficienza perchè controlla alla grande l’apertura di Barak che poi porta al gol, il resto della gara è quella di un giocatore che non riesce a sfondare come dovrebbe

Cabral 6,5 Gara di lotta nella quale si riesce a liberare anche un paio di volte. Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto per il gol del raddoppio. Si muove bene ed è un riferimento per la squadra

Brekalo 5,5 Gioca un tempo intero e questa è una bella notizia per Italiano, qualche buona giocata anche se non riesce mai ad essere pericoloso con tanti palloni non sfruttati benissimo. Cresce nel finale

Nico Gonzalez 6 Entra alla metà del secondo tempo e lotta in un momento della gara non facilissimo

Jovic 5,5 Spesso in ritardo su qualche buon suggerimento. Si vede poco

Duncan 6 Entra al posto di Mandragora e porta fisicità nel mezzo, non si fa mai sorprende e lotta con ordine

Venuti 5,5 Si fa infilare da Okereke che sbaglia a tu per tu con Sirigu. Offre una grande palla per Jovic che non ci arriva

IL FLOP DI GOLLINI ALLA FIORENTINA E IL MOTIVO DEL SUO SFOGO