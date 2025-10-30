Galbiati: "La Fiorentina ha bisogno di uno come Ballardini, ci vuole uno specialista a lottare in queste situazioni"

L'ex difensore della Fiorentina ha commentato la brutta prova di ieri a Milano ed il pessimo momento dei viola

A Toscana TV è intervenuto l'ex difensore viola Roberto Galbiati per parlare di Fiorentina: "Contro il Lecce c'è da vincere in tutti i modi, se Pioli non vince domenica deve saltare, ormai il tempo è finito perché non ci sono altre alternative."

Prosegue: "Nel primo tempo non siamo andati male perché abbiamo retto anche se loro non andavano a mille, poi quando hanno accelerato hanno vinto facilmente senza problemi. Fagioli e Fazzini sono stati troppo leggeri ed il palleggio non è servito a nulla perché non siamo più usciti dalla nostra area."

Sulla Fiorentina: "La situazione è inaspettata e nessuno di questi ha il pelo sullo stomaco per lottare in questi casi perché non sono adatti. Ci vuole uno come Ballardini per uscire dalle sabbie mobili. Ad esempio il Lecce è abituato, invece noi ci perdiamo subito."