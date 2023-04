Ballardini: “Il primo tempo è finito 0-2. Avrei preferito che la Fiorentina avesse vinto le ultime gare”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Cremonese, Davide Ballardini, ha così parlato alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, sfida valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia: “Il primo tempo di questa sfida è finito 0-2, la squadra che incontreremo è molto forte, ed è molto stimolante giocare contro una squadra così forte davanti al loro pubblico. È un grande stimolo per noi e vediamo di fare bene”.

SCONFITTA CON L’UDINESE “Contro l’Udinese non è stata una bella prova, è verissimo, l’abbiamo affrontata non nel modo giusto. Dovevamo essere più squadra, più compatti, ci siamo un po’ slegati e questo non deve succedere. Ma va anche detto che si è vista l’Udinese di inizio campionato, che ha dato due o tre gol a tutti, comprese Inter, Milan e Roma. Dovevamo essere squadra, non dare spazio, concedere la loro metà campo ed essere più corti, stretti e compatti nella nostra. Detto questo magari avremmo perso lo stesso, perchè l’Udinese ha dimostrato di stare bene e a vere le giuste motivazioni”.

PROSSIMA SFIDA CON L’HELLAS VERONA “Certo che considereremo la partita di domani e quella di domenica. Nelle tre partite ravvicinate abbiamo sempre utilizzato una ventina di giocatori, e anche in questo caso cercheremo di gestire la rosa dei giocatori. La Cremonese è una delle poche squadre che utilizza di più i giocatori della propria rosa, e questo è già un aspetto importante. Mi pare anche altrettanto importante sottolineare come tutti sono molto coinvolti e quando giocano fanno la loro parte. C’è grande coinvolgimento e grande voglia di fare bene”.

VINCERE 3-0 A FIRENZE “Noi vogliamo vedere una Cremonese compatta, squadra, che se la gioca contro la Fiorentina. Poi per me possiamo anche vincere 2-0, e non 3-0, ma l’importante è vedere una squadra, chiara, che quando ha la palla vuole mettere in difficoltà gli avversari, e quando la palla l’avranno loro cercheremo di essere bravi a condizionarli e non spazi alle spalle, perché con tanto spazio alle spalle ti mettono in grande difficoltà. Ripeto, domani vogliamo vedere una Cremonese compatta, chiara, brava nelle due fasi di gioco”.

PERIODO FIORENTINA “Avrei preferito che la Fiorentina le avesse vinte, quelle ultime due partite. Abbiamo giocato contro l’Empoli che veniva da un buon risultati, ed erano sereni del fatto loro. Qui giochiamo contro una squadra che ha perso ma si è qualificata in Europa, che vinceva 2-0 a Monza, e quindi ora saranno ancora più concentrati e determinati, e noi dovremo esserlo allo stesso modo”.

CONDIZIONI CREMONESE “Ciofani parte, perché ha piacere di essere con i compagni, ma non credo che sarà a disposizione. Parte anche Benassi ma è difficile che lui sarà utilizzabile. Aiwu è squalificato. Tsadjout è infortunato, Chiriches rimane a casa perché vogliamo recuperarlo per domenica. Ferrari è un elemento sul quale faccio molto affidamento. Ha giocato a Genova, con la Sampdoria, che aveva pochi allenamenti delle gambe e questo nei giorni successivi l’ha pagato. Ora sta bene”.