TgR Rai, Commisso fa visita al Viola Park accompagnato dalla moglie e Barone. Non parlerà prima della Cremonese

Il Presidente Rocco Commisso è arrivato questa mattina a Firenze e, in questo momento, sta facendo visita al Viola Park, ormai prossimo all’apertura. Con un tweet pubblicato poco fa, la giornalista Rai, Sara Meini, ha documentato la visita del presidente della Fiorentina al Viola Park. Il numero uno dei viola, accompagnato dalla moglie Catherine e dal direttore generale Joe Barone. Arrivato stamani in Italia, Commisso assisterà domani alla semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese e solo dopo la sfida ai grigiorossi parlerà eventualmente anche della situazione dello stadio Artemio Franchi. Di seguito il tweet di Sara Meini con la foto.

Le prime immagini di Rocco #Commisso a Firenze. Rientrato questa mattina in città, il primo appuntamento per il presidente al suo #ViolaPark, accompagnato dalla moglie Catherine e dal Dg Joe Barone. #Commisso non parlerà prima della partita contro la #Cremonese. @TgrRaiToscana pic.twitter.com/lO90DUB2IO

— Sara Meini (@SaraMeini) April 26, 2023