Ancora caos a Palermo, Ballardini va via, arriva De Zerbi per 500 mila euro l'anno

Passano gli anni ma a Palermo la storia è la stessa

Dopo solo due partite, il Palermo dice addio a Ballardini. Secondo quanto riporta TuttoPalermo.net, Zamparini avrebbe raggiunto infatti l'intesa con Roberto De Zerbi. L'ex tecnico del Foggia si sarebbe accordato per un contratto biennale da 500mila euro a stagione. Insieme a lui, nel ruolo di vice allenatore, in Sicilia arriverà anche l'ex attaccante rosanero Davide Possanzini. De Zerbi dovrebbe essere a Palermo già domenica.

Nel frattempo, intanto, Ballardini avrebbe lasciato il campo durante l'allenamento. Stando a Palermo24.net, il tecnico ravennate ha seguito la prima parte della sessione e poi è andato via da Boccadifalco, lasciando la squadra in mano al suo vice Carlo Regno.