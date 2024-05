Ballardini: “Contro la Fiorentina prestazione particolarmente brutta. Abbiamo sbagliato tutto”

Il tecnico degli emiliani, Davide Ballardini, ha parlato a DAZN dopo la vittoria per 1-0 del Sassuolo contro l’Inter neo-campione d’Italia.

Stasera si è vista la voglia e tanto altro. Quanto è cambiato il vostro mondo in 7 giorni?

“La prestazione a Firenze è stata particolarmente brutta. Ma questa prestazione di oggi la puoi fare solo se hai un gruppo solido che pensa per il bene della squadra. L’atteggiamento e lo spirito hanno portato a questo”.

Quanto ha inciso l’infortunio di Berardi?

“Si, è vero che Domenico è un punto di riferimento ma se tu hai una squadra con dei ragazzi seri che ce la mettono tutta e fanno squadra con il giusto spirito, puoi sopperire anche a questa assenza. Il dispiacere è che abbiamo fatto 2 partite, Lecce e Firenze, dove abbiamo sbagliato tutto. E questo dispiace. Però insieme, da squadra e con le nostre qualità, possiamo fare bene anche senza un giocatore straordinario come Berardi”.

Hai trovato la chiave giusta con questi ragazzi? Vi aspettano 3 partite ancora più importanti.

“Parti dalla squadra, dall’atteggiamento. La disposizione per me viene dopo. È chiaro che devi mettere i giocatori al loro posto ed esaltarne le qualità. Ma tutto questo deve essere funzionale alla squadra. Dobbiamo andare a giocarcela fino alla fine e stasera siamo tornati ad essere squadra”.

Laurienté determinante in queste partite. Quanto dipende anche dalle sue qualità?

“Il Sassuolo deve sopperire da squadra alle assenze, è chiaro che Laurienté per noi è molto importante per le qualità che ha. Anche Pinamonti ha fatto una partita straordinariamente generosa questa sera. Faccio fatica a dire chi è stato più bravo”.

ECCO PERCHE LA VITTORIA DEL SASSUOLO E’ UNA BUONA NOTIZIA PER LA FIORENTINA