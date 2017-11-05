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Ufficiale: il Genoa esonera il tecnico Ivan Juric. Fatale la sconfitta nel derby con la Samp, al suo posto Ballardini?

Ivan Juric non è più l’allenatore del Genoa. Questo il comunicato diffuso dalla società rossoblù: “Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 novembre 2017 19:23
Ufficiale: il Genoa esonera il tecnico Ivan Juric. Fatale la sconfitta nel derby con la Samp, al suo posto Ballardini? -
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Ivan Juric non è più l’allenatore del Genoa. Questo il comunicato diffuso dalla società rossoblù: “Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra mister Ivan Juric, a cui vanno sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso in questa difficile prima parte di campionato”.

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