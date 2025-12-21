21 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:34

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Vanoli via? Si riaprirebbe il casting allenatori. Da Pioli a Iachini passando per Galloppa. Deciderà Paratici”

Fonte Foto: ACF Fiorentina

Rassegna Stampa

Nazione: “Vanoli via? Si riaprirebbe il casting allenatori. Da Pioli a Iachini passando per Galloppa. Deciderà Paratici”

Redazione

21 Dicembre · 10:23

Aggiornamento: 21 Dicembre 2025 · 10:23

TAG:

BallardiniFiorentinaGalloppaIachiniParaticiPioli

Condividi:

di

Se salta Vanoli, il casting allenatori si riapre

Se dovesse saltare Vanoli, si riaprirebbe il casting allenatori. Tre le strade percorribili. L’eventuale ritorno di Pioli (ancora chiaramente sotto contratto), una nuova chance (magari più duratura) per Daniele Galloppa, oppure la ricerca di uno specialista in salvezze. Lì dove i nomi più chiacchierati sono quelli di Davide Ballardini (anche domenica sugli spalti del Franchi) e Beppe Iachini, nel frattempo rimasto in buonissimi rapporti con Rocco Commisso. La decisione sul nuovo allenatore potrebbe prenderla direttamente Fabio Paratici. Lo scrive La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio