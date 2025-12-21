Nazione: “Vanoli via? Si riaprirebbe il casting allenatori. Da Pioli a Iachini passando per Galloppa. Deciderà Paratici”

Se dovesse saltare Vanoli, si riaprirebbe il casting allenatori. Tre le strade percorribili. L’eventuale ritorno di Pioli (ancora chiaramente sotto contratto), una nuova chance (magari più duratura) per Daniele Galloppa, oppure la ricerca di uno specialista in salvezze. Lì dove i nomi più chiacchierati sono quelli di Davide Ballardini (anche domenica sugli spalti del Franchi) e Beppe Iachini, nel frattempo rimasto in buonissimi rapporti con Rocco Commisso. La decisione sul nuovo allenatore potrebbe prenderla direttamente Fabio Paratici. Lo scrive La Nazione.