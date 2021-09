Ballardini: “Fiorentina rivelazione del campionato. Dovremo agire da squadra dal primo all’ultimo istante”

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Genoa Channel in vista della partita di domani tra i rossoblù e la Fiorentina. Ecco le sue parole:

FIORENTINA “Fiorentina rivelazione del campionato? Si, per l’atteggiamento, il gioco, le qualità che dimostrano come squadra e nelle individualità. Sono d’accordo. È una gran bella squadra”.

VLAHOVIC “Come limitare Vlahovic? Dovremo agire da squadra dal primo all’ultimo istante. Altrimenti se tu non sei presente in ogni momento della partita loro ti possono davvero far male. Da squadra devi mettere in campo attenzione, chiarezza, quell’aggressività, quel furore e quella qualità, perchè il Genoa è una squadra che ha qualità”.

