Ballardini: “Nel primo tempo la Fiorentina non ci ha messo in difficoltà. Mi aspettavo una gara diversa dai miei”

L’allenatore della Cremonese Davide Ballardini ha analizzato ai microfoni di Dazn il match tra grigiorossi e Fiorentina. Ecco le sue parole: “La sfortuna non c’entra niente, c’è stato impegno oggi da parte dei ragazzi, ma purtroppo serve altro. C’è bisogno di personalità e furore, nel primo tempo siamo stati ordinati, la Fiorentina non ci ha messo in difficoltà più di tanto, a eccezione del primo gol. Dopo la partita, non sono abituato a parlare, nei prossimi giorni analizzeremo insieme le cose. Mi aspettavo una gara diversa da parte dei miei calciatori, per me la Cremonese dovrebbe partire subito con dinamicità, muovendo la palla e aggredendo gli avversari, condizionandoli dal primo minuto. Questa cosa la vedo a tratti, soprattutto nei minuti finali delle partite. Dovremo lavorare su questa cosa”.

PAGELLE FIORENTINA

