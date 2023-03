Ballardini pensa ancora alla Fiorentina: “Non trovo risposta alla prestazione contro i Viola”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Cremonese, Davide Ballardini, è tornato a parlare del ko interno contro la Fiorentina: “Me lo sono domandato e faccio fatica a trovare una risposta così chiara. Fatico perché li vedo durante la settimana e qualche anno di esperienza l’abbiamo come staff. Vedere una squadra che si allena così non mi è capitato tante altre volte in passato. Evidentemente bisogna che noi cresciamo nella personalità e nella lettura della categoria. Qui ci sono tanti ragazzi che giocano la A da quest’anno: alcuni arrivano dalla Serie B e altri da altri campionati, quindi non c’è l’attenzione e la concentrazione che serve nel campionato italiano. La risposta è questa: c’è una squadra con tanti giocatori al debutto e se non hai continuità nella partita fai brutte figure”