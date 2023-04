Ballardini: “Al ritorno possiamo prendere 4 gol. Nel primo tempo non abbiamo retto la Fiorentina”

Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, ha parlato dalla sala stampa e commentato la sconfitta contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

Nel primo tempo non siamo stati bravi, potevamo metterli in difficoltà e arrivare con il uomo contro uomo ma abbiamo perso i riferimenti e abbiamo fatto fatica. Nel secondo tempo abbiamo coperto meglio il campo, c’erano meno spazi per loro. Sia Dessers che Buonaiuto hanno avuto un paio di circostanze favorevoli, il primo tempo è andato cosi, nel secondo tempo possiamo anche prenderne 3 o 4 gol a Firenze, vediamo quello che accade

I tifosi meritano più soddisfazione, perdere cosi tanto con questo pubblico e vuole che tu dia tutto, loro meritano più soddisfazione ma noi mettiamo impegno, questo è certo, loro meritano certamente di più

Nel primo tempo volevamo andare uomo contro uomo e pressare il portatore di palla, noi abbiamo fatto fatica ad accorciare su Barak, abbiamo perso quei riferimenti li, non siamo stati bravi. Nel secondo tempo invece abbiamo fatto meglio perchè siamo stati bravi a coprire bene lo spazio e prendere la palla. I cambi erano già stabiliti, avevamo quell’esigenza perchè a centrocampo i nostri fanno tanti chilometri. Era una staffetta già pensata.

La Fiorentina è la squadra che sta meglio, abbiamo regalato un tempo alla Fiorentina perchè non siamo stati bravi a leggere la partita. Adesso c’è il ritorno, può essere che ne prendiamo qualcuno in più come può essere che viene fuori una partita diversa”

