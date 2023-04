Italiano: “Rivincita per Terracciano. Potevamo fare più gol nel primo tempo. Onda viola che ci segue”

Vincenzo Italiano ha parlato dalla sala stampa dello stadio Zini di Cremona dove ha risposto alle domande dei giornalisti. Le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Una spinta che arriva e che ci porta grande fiducia, ci porta consapevolezza su quello che stiamo facendo, siamo arrivati qui concentratissimi, siamo stati bravi a fare gol, siamo attenti e bravi anche con il portiere. La buona sorte è della nostra parte, volevamo un risultato positivo per giocare un ritorno da sfruttare, adesso ci teniamo a fare bene ancora.

C’era stata qualche mugugno contro Terracciano per qualche mancato intervento, adesso sta diventando importante ma tutti stanno lavorando bene. Nel primo tempo potevamo chiuderla, nel secondo tempo se il nostro portiere non fa grandi cose possiamo subire gol. Loro sono stati bravi con il cambio modulo e poi abbiamo tenuto bene la gara, tante componenti stanno andando per il verso giusto

Abbiamo visto che il loro centrocampo poteva incollarsi ai nostri tre e abbiamo cercato di tenere Barak come spalla di Cabral per tenere più liberi i nostri esterni e farli andare nell’uno contro uno, nel primo tempo l’abbiamo fatto bene perchè volevamo sfruttare bene la velocità di Nico Gonzalez e Ikonè

Stiamo togliendo il regista davanti la difesa e riempire quella zona di campo con altri giocatori, Quarta ha altre caratteristiche rispetto ai suoi compagni di reparto e quando è possibile gli facciamo occupare quella zona di campo. L’approccio cosi era inevitabile perchè ci giocavamo la vita in una partita cosi, i ragazzi sono molto bravi e concentrati, un approccio cosi ha stupito anche me

Bene Biraghi, assist di destro, oggi ha scoperto che può farli anche con il piede debole, può sbagliare qualche cross o qualche giocata ma è sempre concentrato, sprona sempre i compagni, sono contento di come si sta esprimendo. Ikonè può fare molto di più, gli sta mancando solo il gol ma sta lavorando molto bene

Sarebbe stato molto strano un approccio molto diverso, qui ci gioca finale di Coppa Italia, entusiasmo all’esterno e grande entusiasmo anche all’interno dopo un periodo di fischi e malumori. Ci fa un grande piacere trovare questa marea viola che ci segue, non ci fanno mai mollare e si va a casa tutti contenti

