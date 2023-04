PAGELLE FIORENTINA: CABRAL DECISIVO, GOL E RIGORE PROCURATORE. TERRACCIANO SALVA TUTTI

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina scesi in campo a Cremona per l’andata di Coppa Italia:

Terracciano 7,5 Solo una parata nel primo tempo, bravissimo al minuto 50 su Dessers, eccezionale al minuto 59 su Buonaiuto dove compie un vero e proprio miracolo da pochissimi passi. Nel finale esce benissimo di anticipo su Dessers e toglie la palla che avrebbe rimesso in vita la Cremonese

Dodò 6,5 Non si fa superare in difesa, in attacco scambia bene con Ikonè sulla catena di destra. Gara ordinata

Quarta 6 In sofferenza su qualche attacco, rimedia un giallo abbastanza evitabile nel primo tempo. Bello e pericoloso un tiro dalla distanza alla fine del primo tempo che costringe il portiere avversario alla parata sotto la traversa

Igor 6 Non è facile giocare con gli attaccanti della Cremonese che attaccano spesso alle spalle. Ad inizio secondo tempo si fa ubriacare da Dessers con un doppio dribbling. Rimane comunque attento per tutta la gara

Biraghi 6,5 Difende benissimo e serve l’assist, di destro, per il vantaggio di Cabral. Una gara molto buono e un grosso passo avanti rispetto a San Siro

Amrabat 6,5 Sa quando deve battagliare ma è ugualmente bravo anche in fase di impostazione dove riesce a dare la palla spesso nel modo giusto con scambi precisi

Mandragora 6,5 Ordinato, pulito, preciso. Il centrocampista è un bel mix tra impostazione e interdizione. Il secondo tempo è di lotta e non si risparmia

Barak 6 Una buona partita del ceco che sulla trequarti è sempre preciso con un gioco di raccordo e unione tra i vari reparti. Tocchi, scambi e diversi assist per i compagni che si inseriscono. Nel secondo tempo cala vistosamente

Nico Gonzalez 6,5 Si mangia gol gigantesco nel primo tempo dove non è bravo nemmeno nella ribattuta. Ma la partita giocata è di alto livello con una serie di dribbling ubriacanti che mettono in difficoltà la difesa grigiorossa. Il palleggio dell’argentino è di grande livello con un dialogo costante con tutta la squadra Non sbaglia il rigore dove è chirurgico come al solito

Ikonè 6 Nel primo tempo mette un pallone delizioso a Nico Gonzalez, poi pasticcia nell’occasione. Ad inizio secondo tempo va vicino al gol con un bel tiro a giro che esce di poco. Bravo nello stretto, spesso si va a prendere la palla nelle zone centrali del campo con discreto successo

Cabral 7 Segna, dialoga, corre, lotta. Il brasiliano si sta prendendo la Fiorentina ed alla prima occasione non perdona e la mette dentro da vero centravanti. Al minuto 72 solo una grande parata gli nega la doppietta di testa, in quell’occasione si conquista il calcio di rigore

Bonaventura 6 Entra al posto di Barak a metà secondo tempo, gara ordinata e senza grandi spunti. Nel finale imbecca senza successo Jovic

