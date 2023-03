Ballardini: “La Fiorentina è ambiziosa e gioca bene. Hanno una squadra di altissimo livello”

L’allenatore della Cremonese Davide Ballardini ha così parlato durante la conferenza stampa in vista del match tra grigiorossi e Fiorentina. Ecco le sue parole: “Si vede che la Fiorentina ha preso la strada giusta, stanno bene, giocano bene e sono ambiziosi. Sarà una bella sfida. In difesa Chiriches e Aiwu non saranno disponibili, considerando che siamo in 25 abbiamo pochi indisponibili e gli altri mi sembra che stiano molto bene fisicamente e anche mentalmente. Fin qui siamo stati timidi nel gioco, con poca personalità con la palla, e poco aggressivi. Abbiamo condizionato poco gli avversari nei primi tempi, mentre nella ripresa la squadra ha tirato fuori intensità, movimento, profondità”.

Sul centrocampo dei gigliati e su come pensa di fermare Amrabat: “Devi avere un giocatore che faccia la parità numerica, può essere più un centrocampista o un attaccante. Ci può stare che si giochi 1-2 o che si giochi con tre centrocampisti tra cui uno bravo ad accorciare su quel giocatore lì e anche le mezze ali. Più che il giocatore conta la disponibilità e la continuità di quando non hai la palla. Loro hanno una squadra importantissima e di altissimo livello, basta guardare la panchina. Faremo di tutto per raggiungere quello che ci meritiamo, poi chiaramente bisogna fare sempre meno errori”.

COMMISSO È TORNATO IN AMERICA