Davide Ballardini, ex allenatore della Lazio, interviene a “Stadio Aperto” su TMW Radio per commentare i vari temi legati alla Serie A.

Cosa pensa della parabola discendente di Vincenzo Montella?

“Quando Vincenzo era allenatore della Fiorentina mandavo i miei collaboratori ad osservare le tecniche di allenamento di Montella. In quegli anni i viola giocavano molto bene poi non so cosa sia successo per far finire l’esperienza alla Fiorentina”.

Tuttomercatoweb.com