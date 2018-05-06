Ballardini: "Giocato con qualità con una grande Fiorentina. Felici per Rossi, se lo merita. Il rosso di Pandev.."

Dopo il match, ha parlato l'allenatore del Genoa Dario Ballardini. Queste le sue parole: "L’espulsione di Pandev non l’ho rivista..

Dopo il match, ha parlato l'allenatore del Genoa Dario Ballardini. Queste le sue parole: "L’espulsione di Pandev non l’ho rivista. In parità numerica eravamo andati in vantaggio mentre in inferiorità numerica, avendo speso molto contro una squadra che si giocava molto, c’è stata poca logica. Comunque devo dire bravi ai giocatori del Genoa. Il gol di Rossi? Siamo tutti contenti per lui. Per il ragazzo che è, per la sfortuna e speriamo che da qui in avanti possa fare bene. Espulsione di Pandev ingiusta? Non lo so. Ripeto, non l’ho visto. In undici contro undici era una bella partita, ben giocata da noi e da loro. Poi con un giocatore in meno la partita è stata brutta e nervosa".