Ballardini: "Sarebbe stato bello far tirare il rigore a Rossi, ieri mi è piaciuto molto"

L'allenatore del Genoa, Davide Ballardini, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita di Coppa Italia tra Juventus e Genoa. Queste le sue parole, raccolte da La Gazzetta dello Sport:...

L'allenatore del Genoa, Davide Ballardini, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita di Coppa Italia tra Juventus e Genoa. Queste le sue parole, raccolte da La Gazzetta dello Sport: "Sarebbe stato bello, quasi come un gesto di amore per lo sport, far tirare il rigore a Giuseppe che aveva messo il pallone sul dischetto… Pepito mi è piaciuto molto. Ha dimostrato personalità, abilità e ho rivisto la sua gamba, rapida, fluida, armoniosa. Adesso mancano minuti e allenamenti, ma rimedieremo”