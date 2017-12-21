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Ballardini: "Sarebbe stato bello far tirare il rigore a Rossi, ieri mi è piaciuto molto"

L'allenatore del Genoa, Davide Ballardini, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita di Coppa Italia tra Juventus e Genoa. Queste le sue parole, raccolte da La Gazzetta dello Sport:...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 dicembre 2017 13:04
Ballardini: "Sarebbe stato bello far tirare il rigore a Rossi, ieri mi è piaciuto molto" - GENOA, ITALY - MAY 04: Bologna FC head coach Davide Ballardini looks on during the Serie A match between Genoa CFC and Bologna FC at Stadio Luigi Ferraris on May 4, 2014 in Genoa, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)
GENOA, ITALY - MAY 04: Bologna FC head coach Davide Ballardini looks on during the Serie A match between Genoa CFC and Bologna FC at Stadio Luigi Ferraris on May 4, 2014 in Genoa, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)
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L'allenatore del Genoa, Davide Ballardini, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita di Coppa Italia tra Juventus e Genoa. Queste le sue parole, raccolte da La Gazzetta dello Sport: "Sarebbe stato bello, quasi come un gesto di amore per lo sport, far tirare il rigore a Giuseppe che aveva messo il pallone sul dischetto… Pepito mi è piaciuto molto. Ha dimostrato personalità, abilità e ho rivisto la sua gamba, rapida, fluida, armoniosa. Adesso mancano minuti e allenamenti, ma rimedieremo”

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