Finalmente anche in Russia sono contro Putin, il centravanti della Nazionale: "No alla guerra"

Smolov, centravanti della nazionale russa, è stato il primo atleta a schierarsi contro la scelta di Putin di bombardare l'Ucraina

La guerra in Ucraina sta colpendo tutto il mondo e tutti i settori. Anche quello del calcio. Il campionato ucraino è stato sospeso a seguito dei bombardamenti da parte della Russia e in tanti stanno provando con gesti, parole e dichiarazioni a fermare questa terribile situazione. Un netto messaggio è arrivato anche da figure di nazionalità russa. Tra i primi, se non il primo atleta a schierarsi contro la guerra è stato Fedor Smolov, attaccante della Nazionale e della Dinamo Mosca. Il calciatore è intervenuto su Instagram per mostrare la sua opposizione a quanto sta accadendo in Ucraina in queste ore. Il suo post non ha bisogno di troppe spiegazioni. Un'immagine completamente nera è stata scelta per lanciare un chiaro segnale, esplicitato poi anche nella didascalia della foto: "No alla guerra" con tanto di cuore che sembra spezzarsi e di bandiera dell'Ucraina. Lo riporta Itasportpress

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