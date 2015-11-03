Labaro Viola

Notizie Guerra Fiorentina

Shevchenko: "Grazie Firenze, non potrò mai dimenticare quello che state facendo per l'Ucraina"

12 marzo 2022 20:15

Un paese che bombarda un altro paese non può fare sport. Fifa elimina Russia da tutte le competizioni

28 febbraio 2022 20:43

Anche i ricchi scappano dalla guerra, 24 ore di pullman per Fonseca per uscire dall'Ucraina

26 febbraio 2022 16:10

Italiano contro i bombardamenti della Russia: "Inconcepibile, meglio non parlarne con Kokorin"

25 febbraio 2022 15:04

Alejnikov propone: "Tutto lo sport deve fermarsi, non si può giocare e divertirsi durante la guerra"

24 febbraio 2022 17:38

Finalmente anche in Russia sono contro Putin, il centravanti della Nazionale: "No alla guerra"

24 febbraio 2022 17:04

Archivio

Esplora l'archivio di Guerra

Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8