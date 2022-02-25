Italiano contro i bombardamenti della Russia: "Inconcepibile, meglio non parlarne con Kokorin"

Vincenzo Italiano ha parlato anche di attualità nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo

Nel corso della conferenza stampa di Vincenzo Italiano, il tecnico della Fiorentina ha parlato anche dei bombardamenti della Russia in Ucraina, queste le sue parole: “Guerra e violenza non possono far parte dell’umanità, spero si trovi subito una soluzione, la preoccupazione è di tutto il mondo, è inconcepibile quello che sta accadendo. Non ne ho parlato con Kokorin, forse è meglio non farlo" conclude Italiano.

https://www.labaroviola.com/italiano-torreira-in-dubbio-piatek-davanti-a-cabral-non-ho-ancora-deciso-tra-drago-e-terracciano/166899/