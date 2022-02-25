Italiano contro i bombardamenti della Russia: "Inconcepibile, meglio non parlarne con Kokorin"
Vincenzo Italiano ha parlato anche di attualità nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo
A cura di Flavio Ognissanti
25 febbraio 2022 15:04
Nel corso della conferenza stampa di Vincenzo Italiano, il tecnico della Fiorentina ha parlato anche dei bombardamenti della Russia in Ucraina, queste le sue parole: “Guerra e violenza non possono far parte dell’umanità, spero si trovi subito una soluzione, la preoccupazione è di tutto il mondo, è inconcepibile quello che sta accadendo. Non ne ho parlato con Kokorin, forse è meglio non farlo" conclude Italiano.
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