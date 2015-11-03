Notizie Putin Fiorentina

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22 giugno 2022 11:52
"Putin gobbo" Il simpatico striscione dei tifosi della Fiorentina contro la guerra spopola sul web
03 marzo 2022 11:54
La Gran Bretagna bandisce Abramovich, non può più tornare e viverci perchè amico di Putin
24 febbraio 2022 17:20
Finalmente anche in Russia sono contro Putin, il centravanti della Nazionale: "No alla guerra"
24 febbraio 2022 17:04
Bargiggia: "Kokorin alla Fiorentina perchè cacciato da Putin, lo ha mandato lui a Firenze"
21 gennaio 2021 14:50
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