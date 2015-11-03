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Notizie Putin Fiorentina

Calciomercato.com, Commisso stava per vendere la Fiorentina a un ricco russo, guerra ha stoppato tutto

22 giugno 2022 11:52

"Putin gobbo" Il simpatico striscione dei tifosi della Fiorentina contro la guerra spopola sul web

03 marzo 2022 11:54

La Gran Bretagna bandisce Abramovich, non può più tornare e viverci perchè amico di Putin

24 febbraio 2022 17:20

Finalmente anche in Russia sono contro Putin, il centravanti della Nazionale: "No alla guerra"

24 febbraio 2022 17:04

Bargiggia: "Kokorin alla Fiorentina perchè cacciato da Putin, lo ha mandato lui a Firenze"

21 gennaio 2021 14:50

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