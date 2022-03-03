"Putin gobbo" Il simpatico striscione dei tifosi della Fiorentina contro la guerra spopola sul web

Alcuni tifosi della Fiorentina durante la partita di ieri sera hanno insultato Putin alla loro maniera dandogli di juventino

Come tutti sappiamo in questi giorni si sta combattendo una guerra tra Ucraina e Russia che tiene col fiato sospeso tutto il Mondo. Anche alcuni tifosi viola si sono voluti schierare al fianco del popolo ucraino che è stato invaso dai russi.

Durante la partita di ieri sono stati esposti dei cartelli che chiedevano la fine della guerra e un altro molto simpatico che dava del gobbo a Putin. Quest'ultimo ha fatto il giro del web ed è diventato virale in tutta Italia.

ALCUNI TIFOSI DELLA FIORENTINA HANNO INSULTATO VENUTI

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