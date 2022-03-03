Alcuni tifosi della Fiorentina si sfogano sui social network di Venuti, insulti e parole pesanti

I tanti insulti ricevuti sui social dai tifosi della Fiorentina sono stati denunciati dalla compagna di Venuti

Non solo l'autogol per Lorenzo Venuti. La serata del terzino viola è stata resa ancora più triste da tanti tifosi della Fiorentina che invece di rincuorarlo hanno "pensato bene" di insultarlo sui social. A denunciare il fatto è stata la compagna del difensore viola, che ha detto che oltre le critiche Lollo è stato subissato anche di insulti e parole molto pesanti. Un gesto che non è nuovo nell'epoca dei social e che ci ricorda in che periodo purtroppo viviamo.

LE PAROLE DI VENUTI DOPO LA GARA DI IERI SERA

https://www.labaroviola.com/venuti-non-siamo-perfetti-subito-al-lavoro-per-riprenderci-cio-che-il-destino-ci-ha-tolto/167592/