Venuti: "Non siamo perfetti, subito al lavoro per riprenderci ciò che il destino ci ha tolto"

Grazie a tutti per il sostegno, e grazie a chi critica perchè siete uno stimolo in più per migliorare con l'obiettivo di farvi mordere la lingua

Ieri l'autogollonzo di Venuti al 91' ha decretato la sconfitta della Fiorentina nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Oggi, a mente lucida, Lorenzo Venuti ha scritto un post su Instagram:

"Sognavo che finisse in maniera diversa perchè ci tenevo troppo, per i miei compagni, per la società, per Firenze e i fiorentini. Il destino però aveva altri piani e ha voluto che finisse così. Ma niente drammi perchè i problemi veri sono altri purtroppo. E soprattutto perchè la verità è che stasera si è vista una squadra che ha fatto vedere a tutti cosa significa giocare a calcio. Non sono/siamo perfetti, ho/abbiamo dei limiti è vero ma ci metteremo subito al lavoro per riprenderci ciò che stasera il destino ci ha voluto togliere. Grazie a tutti i fiorentini per il sostegno pre e post partita stasera avete vinto voi. Grazie a chi critica perchè siete uno stimolo in più per migliorare con l'obiettivo di farvi mordere la lingua".