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Lo striscione vergognoso del Verona che inneggia a bombardare Napoli con le sue coordinate

Nella notte prima della partita tra Verona e Napoli, poi vinta dai campani, apparso striscione bruttissimo contro la città di Napoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 marzo 2022 17:52
Lo striscione vergognoso del Verona che inneggia a bombardare Napoli con le sue coordinate -
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Foto Paola Garbuio/LaPresse05 ottobre 2019 Verona, Italia

Uno striscione inqualificabile è apparso nella notte nei pressi del Bentegodi, con tanto di firma, per vantarsi del gesto: Curva Sud Hellas Verona, la frangia estrema del tifo gialloblù, non nuovo a episodi simili. Sullo striscione appaiono le bandiere di Russia e Ucraina e poi una serie di numeri che rappresentano le coordinate di Napoli, chiaro riferimento a un luogo da bombardare. Proprio mentre il mondo intero si mobilita per aiutare un popolo che sta soffrendo pene orribili per l'invasione russa, un gesto doppiamente vile. Il tutto ovviamente alla vigilia della sfida tra Hellas e la squadra di Spalletti, in campo alle ore 15. Peraltro gli ultrà veronesi non sono nuovi a "imprese del genere". Lo scorso maggio era comparso un altro striscione, con la scritta "Napoli luame", ovvero "Napoli letame". Immediata e unanime la reazione di condanna sui social. Lo riporta Gazzetta.it

LE PAROLE DI ITALIANO A FINE PARTITA

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