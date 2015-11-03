Notizie Striscione Fiorentina

Striscione contro la Fiorentina dei tifosi del Pisa in Fi-Pi-Li: "Che poi si AvverA, viola mer**"
11 maggio 2025 12:37
Multato un fiorentino per striscione contro Barone ai cancelli del Franchi: "Che nessuno critichi me"
22 febbraio 2024 11:07
Spunta uno striscione per Hamrin sotto il Franchi: "L'Uccellino non si potrà mai dimenticare"
04 febbraio 2024 19:10
Spunta uno striscione della Curva Fiesole al Via del Mare: "Noi quelli che non vi tradiranno mai!"
02 febbraio 2024 20:47
Daspo per i due tifosi della Juventus che sono partiti in macchina verso Firenze per mettere striscione
20 maggio 2022 16:15
Lo striscione vergognoso del Verona che inneggia a bombardare Napoli con le sue coordinate
13 marzo 2022 17:52
"Svariati cambi di categoria ma sei sempre il leone che lancia la bomba e scappa via"
11 dicembre 2021 16:50
(FOTO): lo striscione dei tifosi viola "Speziale, un abuso senza precedente... oggi libero, da sempre innocente"
15 dicembre 2020 21:15
"Ora basta, avete rotto, rispettate la maglia". I tifosi della Fiorentina non ci stanno
01 dicembre 2020 16:05
(FOTO): i tifosi viola si schierano con uno striscione "No alle firme per le partite a porte chiuse"
24 giugno 2020 00:16
Pierguidi: "Striscione irrispettoso verso Firenze e i fiorentini. Vorrei un nuovo Artemio Franchi"
03 giugno 2020 14:05
FOTO, "Schifati da un'assurda decisione. Sistema calcio vergogna". Striscione-protesta della curva atalantina
30 maggio 2020 21:44
FIORENTINA, STRISCIONE DEL 7 BELLO CONTRO LA PROPRIETÀ ALLO STADIO
29 aprile 2019 20:05
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