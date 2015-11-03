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Notizie Striscione Fiorentina

Striscione contro la Fiorentina dei tifosi del Pisa in Fi-Pi-Li: "Che poi si AvverA, viola mer**"

11 maggio 2025 12:37

Multato un fiorentino per striscione contro Barone ai cancelli del Franchi: "Che nessuno critichi me"

22 febbraio 2024 11:07

Spunta uno striscione per Hamrin sotto il Franchi: "L'Uccellino non si potrà mai dimenticare"

04 febbraio 2024 19:10

Spunta uno striscione della Curva Fiesole al Via del Mare: "Noi quelli che non vi tradiranno mai!"

02 febbraio 2024 20:47

Daspo per i due tifosi della Juventus che sono partiti in macchina verso Firenze per mettere striscione

20 maggio 2022 16:15

Lo striscione vergognoso del Verona che inneggia a bombardare Napoli con le sue coordinate

13 marzo 2022 17:52

"Svariati cambi di categoria ma sei sempre il leone che lancia la bomba e scappa via"

11 dicembre 2021 16:50

(FOTO): lo striscione dei tifosi viola "Speziale, un abuso senza precedente... oggi libero, da sempre innocente"

15 dicembre 2020 21:15

"Ora basta, avete rotto, rispettate la maglia". I tifosi della Fiorentina non ci stanno

01 dicembre 2020 16:05

(FOTO): i tifosi viola si schierano con uno striscione "No alle firme per le partite a porte chiuse"

24 giugno 2020 00:16

Pierguidi: "Striscione irrispettoso verso Firenze e i fiorentini. Vorrei un nuovo Artemio Franchi"

03 giugno 2020 14:05

FOTO, "Schifati da un'assurda decisione. Sistema calcio vergogna". Striscione-protesta della curva atalantina

30 maggio 2020 21:44

FIORENTINA, STRISCIONE DEL 7 BELLO CONTRO LA PROPRIETÀ ALLO STADIO

29 aprile 2019 20:05

"Davide, Francy, Vichy, vi vogliamo bene": lo striscione dei vicini-amici per Astori

07 marzo 2018 12:27

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