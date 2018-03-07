"Davide, Francy, Vichy, vi vogliamo bene": lo striscione dei vicini-amici per Astori

'Davide, Francy, Vichy vi vogliamo bene', con un cuore e la firma 'gli amici di via delle Terme'. E' lo striscione, viola, attaccato stasera, tra le mura dei palazzi, all'ingresso della strada dove Da...

'Davide, Francy, Vichy vi vogliamo bene', con un cuore e la firma 'gli amici di via delle Terme'. E' lo striscione, viola, attaccato stasera, tra le mura dei palazzi, all'ingresso della strada dove Davide Astori viveva con la compagna Francesca e la figlia di 2 anni. Un pensiero che gli amici e gli abitanti nella strada del centro storico di Firenze, sbuca proprio in piazza Santa Trinita, hanno voluto dedicare ad Astori, il capitano della Fiorentina morto domenica scorsa improvvisamente a Udine. Lo striscione è steso vicino all'ingresso del suo condominio.

Fonte: Ansa