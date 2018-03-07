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"Davide, Francy, Vichy, vi vogliamo bene": lo striscione dei vicini-amici per Astori

'Davide, Francy, Vichy vi vogliamo bene', con un cuore e la firma 'gli amici di via delle Terme'. E' lo striscione, viola, attaccato stasera, tra le mura dei palazzi, all'ingresso della strada dove Da...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 marzo 2018 12:27
"Davide, Francy, Vichy, vi vogliamo bene": lo striscione dei vicini-amici per Astori -
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'Davide, Francy, Vichy vi vogliamo bene', con un cuore e la firma 'gli amici di via delle Terme'. E' lo striscione, viola, attaccato stasera, tra le mura dei palazzi, all'ingresso della strada dove Davide Astori viveva con la compagna Francesca e la figlia di 2 anni. Un pensiero che gli amici e gli abitanti nella strada del centro storico di Firenze, sbuca proprio in piazza Santa Trinita, hanno voluto dedicare ad Astori, il capitano della Fiorentina morto domenica scorsa improvvisamente a Udine. Lo striscione è steso vicino all'ingresso del suo condominio.

Fonte: Ansa

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