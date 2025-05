Striscione contro la Fiorentina dei tifosi del Pisa in Fi-Pi-Li: “Che poi si AvverA, viola mer**”

Come di consueto di questo periodo la Fi-Pi-Li è diventata il teatro di sfottò e di messaggi da parte dei tifosi del Pisa verso quelli della Fiorentina. Se l’anni scorsi erano messaggi riferiti soprattutto alle finali perse dai viola, quest’anno il motivo dello striscione è l’approdo dei nerazzuri in Serie A. Infatti come è noto la tifoseria Pisana non vedeva l’ora di risalire in Serie A soprattutto per poter rigiocare il derby contro gli odiati cugini Fiorentini.

Ed ecco dunque lo striscione rivolto ai tifosi viola, proprio un messaggio in vista del prossimo anno, queste le parole: “Che poi si AvverA, viola merda”