Multato un fiorentino per striscione contro Barone ai cancelli del Franchi: “Che nessuno critichi me”

«Beccato» mentre attacca uno striscione alla cancellata dello stadio: un fiorentino di 57 anni, M.M., è stato colpito da una sanzione amministrativa per affissione abusiva. Ad elevare la contravvenzione è stata la digos, che, dopo essere stata avvertita dalla vigilanza dell’impianto, ha bloccato il 57enne mentre stava fissando il «lenzuolo» alle inferriate del perimetro dello stadio Artemio Franchi. Lo striscione era rivolto al direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, e più in generale al club: «Che nessuno critichi me», la scritta. Il sospetto è che il 57enne sia l’autore anche di un altro striscione spuntato alcune settimane or sono, più o meno nello stesso punto: allora il «bersaglio» furono il direttore sportivo Daniele Pradè e il capo della comunicazione Alessandro Ferrari. Il 57enne sarebbe inoltre il responsabile pure di un’altra precedente, risalente al gennaio del 2022: una carta raffigurante un Joker con i tratti del patron Rocco Commisso. Lo riporta la Nazione

LA FIORENTINA VUOLE L’EUROPA LEAGUE