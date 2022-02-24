Nardella: "La vostra libertà è la nostra libertà" e illumina Piazza della Signoria con colori dell'Ucraina

Dario Nardella vicino al popolo ucraino dopo i bombardamenti fatti dalla Russia, Firenze al fianco di chi soffre per la guerra

Al fianco del popolo ucraino e della comunità presente in città. La vostra libertà è la nostra libertà. Per domande, necessità, informazioni, abbiamo attivato l’email [email protected]. Siamo con voi.

Lo scrive il sindaco di Firenze Dario Nardella illuminando Piazza della Signoria con i colori dalla bandiera Ucraina

BERARDI E LA FIORENTINA, IL RETROSCENA DI MARCO NOSOTTI

https://www.labaroviola.com/nosotti-rivela-berardi-ci-e-rimasto-male-quando-ha-visto-la-cifra-offerta-dalla-fiorentina-per-lui/166830/