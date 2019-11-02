Federazione russa ospite della Lega Pro a Firenze. Domani delegazione alla gara del Franchi
La Lega Pro ospiterà nella propria sede per qualche giorno la Federazione russa. Domani, domenica tre novembre, il vicepresidente Yury Poiyakov, il direttore generale Nikolay Akeikin e Dmitry Protasov...
A cura di Redazione Labaroviola
03 novembre 2019 00:38
La Lega Pro ospiterà nella propria sede per qualche giorno la Federazione russa. Domani, domenica tre novembre, il vicepresidente Yury Poiyakov, il direttore generale Nikolay Akeikin e Dmitry Protasov, responsabile progetti e gli altri componenti della delegazione con il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, assisteranno alla partita tra Fiorentina e Parma.
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