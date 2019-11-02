Labaro Viola

Federazione russa ospite della Lega Pro a Firenze. Domani delegazione alla gara del Franchi

La Lega Pro ospiterà nella propria sede per qualche giorno la Federazione russa. Domani, domenica tre novembre, il vicepresidente Yury Poiyakov, il direttore generale Nikolay Akeikin e Dmitry Protasov...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2019 00:38
Federazione russa ospite della Lega Pro a Firenze. Domani delegazione alla gara del Franchi -
News
Fiorentina Parma
Russia
Lega Pro
Condividi

La Lega Pro ospiterà nella propria sede per qualche giorno la Federazione russa. Domani, domenica tre novembre, il vicepresidente Yury Poiyakov, il direttore generale Nikolay Akeikin e Dmitry Protasov, responsabile progetti e gli altri componenti della delegazione con il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, assisteranno alla partita tra Fiorentina e Parma.

 

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok