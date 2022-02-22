Calciomercato russo in chiusura, a meno di clamorose sorprese Kokorin resterà alla Fiorentina
Kokorin e la Fiorentina non hanno trovato una soluzione per interrompere il loro rapporto. Intanto anche la pista russa è sfumata.
Che l'esperienza di Aleksandr Kokorin con la maglia della Fiorentina non sia stata fin qui esattamente indimenticabile, probabilmente, non sarà sfuggito neanche ai meno attenti. Non è un caso, difatti, che la dirigenza viola abbia tentato in tutti i modi di accasarlo altrove nell'appena conclusasi finestra di mercato invernale. Un'operazione tutt'altro che semplice, visto lo scarsissimo minutaggio dell'attaccante russo, che infatti non ha prodotto il risultato sperato.
Restava dunque un'unica possibilità, quella di un approdo nel campionato di casa, quello russo, la cui sessione di calciomercato dura qualche settimana in più di quello Italiano. Uno scenario non diverso, però, perchè a meno di clamorose sorprese, con il gong del mercato fissato per le 22 di oggi (ora italiana), anche l'opzione del ritorno in patria sembra essere definitivamente sfumata per l'ex attaccante dello Zenit San Pietroburgo.
Kokorin, che rimane ''saldamente'' fuori dal progetto tecnico della Fiorentina, sembra dunque essere destinato a rimanere alla Fiorentina almeno fino al termine della stagione.
MAZZARRI PIANCE ANCORA PER LA GARA CON LA FIORENTINA: ''CI ABBIAMO LASCIATO DUE PUNTI CHE MERITAVAMO''
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