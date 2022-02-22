Calciomercato russo in chiusura, a meno di clamorose sorprese Kokorin resterà alla Fiorentina

Kokorin e la Fiorentina non hanno trovato una soluzione per interrompere il loro rapporto. Intanto anche la pista russa è sfumata.

A cura di Redazione Labaroviola 22 febbraio 2022 16:25

Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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