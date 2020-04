Oltre l’Italia, ci sono altri due paesi europei che hanno attualmente una situazione più grave rispetto a quella del nostro paese. Infatti continua a salire il numero dei nuovi casi di Covid-19 in Russia. Nelle ultime 24 ore sono 5.642 in più, secondo i dati ufficiali riportati dall’agenzia Tass. Il numero totale di casi confermati sale così a 52.763. In Russia sono 456 i morti con coronavirus e 3.873 le persone dichiarate guarite dopo aver contratto l’infezione.

Anche la situazione in Spagna resta drammatica, il numero dei morti di coronavirus ha subito un lieve aumento. Sono 430 le vittime delle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sanità riportati dal El Pais. In totale le persone decedute per il Covid-19 sono 21.282, mentre i contagiati 204.178 e i guariti 82.514.