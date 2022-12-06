Kokorin critica: "La pizza e la pasta non sono buone a Firenze, facevo fatica a mangiarle"

Kokorin ha parlato del cibo in Italia che non gli piaceva molto e affermata che mangia molto meglio a casa in Russia

A Sport 24 ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Kokorin. Queste le sue parole sul cibo che si mangia a Firenze: “La pizza a Firenze la mangiavo a malapena, non era buona. Ci sono letteralmente due o tre posti a Firenze che hanno una buona pizza. E così, sia la pasta che la pizza in Russia sono molto più gustose”.

L'INTERVISTA COMPLETA A KOKORIN

https://www.labaroviola.com/kokorin-polemico-mi-hanno-tolto-dalla-chat-della-fiorentina-ma-non-in-quella-del-mangiare/194877/