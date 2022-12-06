Kokorin polemico: "Mi hanno tolto dalla chat della Fiorentina, ma non in quella del mangiare"

Il giocatore della Fiorentina Kokorin ha parlato di quello che è successo dopo che ha lasciato il club in prestito

A Sport 24 ha parlato l'ex giocatore della Fiorentina Kokorin. Queste le sue parole: “Mi hanno rimosso dalla chat di squadra con gli altri giocatori viola. Strano però che mi abbiano lasciato nel sistema di ricarica del cibo. Alla Fiorentina devi scegliere in anticipo cosa mangerai il giorno dopo. Forse si aspettano che io vada lì ogni giorno a mangiare? La pizza la mangiavo a malapena. Ci sono letteralmente due o tre posti a Firenze che hanno una buona pizza. E così, sia la pasta che la pizza in Russia sono molto più gustose”.

AMRABAT FRENA COL RINNOVO ALLA FIORENTINA

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