Amrabat frena: "Rinnovo automatico con la Fiorentina al 2025? Adesso penso solo al mondiale"

Il centrocampista della Fiorentina Amrabat ai media olandesi ha parlato anche del suo futuro nel club viola

Il centrocampista marocchino della Fiorentina Amrabat, che sta disputando un eccellente mondiale, ha parlato ai microfoni del media olandese AD. Queste le sue parole: "Rinnovo con la Fiorentina automatico fino al 2025? Adesso non conta, penso solo al mondiale con il Marocco. Andata male la mia avventura in Olanda? Il fatto che non abbia funzionato a Rotterdam è colpa mia, a volte devi portare a guardarti allo specchio per questo”.

IL PUNTO DE LA REPUBBLICA

https://www.labaroviola.com/repubblica-amrabat-la-fiorentina-offrira-rinnovo-a-3-milioni-no-ad-una-cessione-a-gennaio/194869/