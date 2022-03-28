Sospetti sintomi di avvelenamento per Roman Abramovic e alcuni delegati russi. Sarebbero già fuori pericolo

Brutta sventura per Roman Abramovic, vittima, insieme ad alcuni funzionari, di un sospetto avvelenamento. Non sarebbe in pericolo di vita.

Una notizia che ha dell'incredibile, quella relativa ad un sospetto avvelenamento nei confronti di Abramovic e di alcuni delegati russi che, all'inizio del mese, avevano partecipato a dei negoziati di pace con la delegazione ucraina. Nella fattispecie, si apprende da diversi organi di stampa, i soggetti avrebbero accusato sintomi come occhi rossi, lacrimazione costante e dolorosa e desquamazione della pelle del volto e delle mani.

Da quanto si apprende dal Wall Street Journal, tuttavia, l'ex patron del Chelsea, così come tutti i suoi funzionari, sarebbero già fuori pericolo. Il presunto ''attentato'' continua il giornale statunitense, sarebbe stato sotteso a sabotare le negoziazioni così da porre fine alla guerra in Ucraina. C'è di certo motivo di credere che seguiranno sviluppi nei prossimi giorni.

IN SPAGNA NESSUNO VUOLE DYBALA. IL BARCELLONA LO REPUTA ''UN SOPRAVVALUTATO CON STIPENDIO DA TOP PLAYER''

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