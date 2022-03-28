In Spagna nessuno vuole Dybala. Il Barcellona lo reputa 'Un sopravvalutato con stipendio da top player"

Dopo l'addio burrascoso annunciato con la Juventus in Spagna tutti snobbano il possibile arrivo di Paulo Dybala

Dal mazzo di carte da cui uscirà la prossima squadra di Paulo Dybala, potete tranquillamente scartare quella che raffigura il Barcellona. Almeno stando alle parole del tecnico Xavi, che in sostanza avrebbe stroncato l'argentino. Questo secondo quanto riporta El Nacional. Per il quotidiano catalano, il tecnico blaugrana considererebbe "Dybala sopravvalutato e non funzionale al suo progetto tattico".

Dall'arrivo di Xavi sulla panchina blaugrana, in attacco sono già arrivati giocatori di grande livello come Ferran Torres e Aubameyang, inoltre è rientrato dall'infortunio Memphis Depay. Quindi Xavi potrebbe non avere bisogno di ulteriori interventi in attacco. Inoltre sempre dalla Spagna si apprende che lo juventino è snobbato da tutti i grandi club spagnoli come Siviglia, Real e Atletico perchè considerato un buon giocatore con uno stipendio da top player.

DICHIARAZIONE D'AMORE DI FRANCESCO FLACHI

https://www.labaroviola.com/la-dichiarazione-damore-di-flachi-fiorentina-e-samp-due-amori-ma-il-mio-unico-tatuaggio-e-il-giglio/170451/