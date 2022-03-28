La dichiarazione d'amore di Flachi: “Fiorentina e Samp due amori, ma il mio unico tatuaggio è il giglio”

In una recente intervista l'ex viola Francesco Flachi ha ribadito il suo amore per Firenze e per i tifosi della Samp

Dopo la presentazione della sua autobiografia, l'ex giocatore della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato al quotidiano ligure Il Secolo XIX. Queste le sue parole:

"La Fiorentina è la moglie, la Sampdoria l'amante perfetta. Sono fiorentino, tifoso della Fiorentina, la fede non si cambia ma nel calcio nessuno mi ha dato quanto la Samp e i suoi tifosi. Per la Samp ho rifiutato 10 milioni dal Monaco. Il rispetto si guadagna in campo, ho solo un tatuaggio, il Giglio di Firenze, non ne farei mai uno della Samp, mancherei di rispetto alle due tifoserie".

LA NAZIONE PARLA DEI COLPI IN ARRIVO PER LA FIORENTINA

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