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Ha vinto in Champions contro il Real, ora l'allenatore dello Sheriff si arruola nell'esercito ucraino

Yuriy Vernydub è stato l'artefice del miracolo dello Sheriff in Champions League, adesso è costretto a fare la guerra

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 febbraio 2022 17:00
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Ha vinto in Champions contro il Real, ora l'allenatore dello Sheriff si arruola nell'esercito ucraino

Dai palcoscenici più importanti del calcio europeo alla mimetica. Yuriy Vernydub, allenatore ucraino dello Sheriff Tiraspol, che lo scorso settembre espugnò il Bernabeu 2-1, disputò partita di andata e e di ritorno dei gironi contro l'Inter (entrambe vinte dai nerazzurri) e che giovedì scorso ha perso ai rigori i playoff di Europa League contro il Braga, si è unito all’esercito ucraino per difendere il Paese dall'invasione delle truppe russe. L'arruolamento del 56enne ucraino, nativo di Zhytomyr (150 chilometri da Kiev), è particolarmente rilevante poiché lo Sheriff è il club di Tiraspol, capitale della Transnistria, Stato non riconosciuto dall'ONU e parte della Moldavia, che mantiene forti legami con il suo passato sovietico e che al suo interno ospita anche munizioni e contingenti armati russi. Lo riporta Eurosport

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