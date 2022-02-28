Ha vinto in Champions contro il Real, ora l'allenatore dello Sheriff si arruola nell'esercito ucraino

Yuriy Vernydub è stato l'artefice del miracolo dello Sheriff in Champions League, adesso è costretto a fare la guerra

Dai palcoscenici più importanti del calcio europeo alla mimetica. Yuriy Vernydub, allenatore ucraino dello Sheriff Tiraspol, che lo scorso settembre espugnò il Bernabeu 2-1, disputò partita di andata e e di ritorno dei gironi contro l'Inter (entrambe vinte dai nerazzurri) e che giovedì scorso ha perso ai rigori i playoff di Europa League contro il Braga, si è unito all’esercito ucraino per difendere il Paese dall'invasione delle truppe russe. L'arruolamento del 56enne ucraino, nativo di Zhytomyr (150 chilometri da Kiev), è particolarmente rilevante poiché lo Sheriff è il club di Tiraspol, capitale della Transnistria, Stato non riconosciuto dall'ONU e parte della Moldavia, che mantiene forti legami con il suo passato sovietico e che al suo interno ospita anche munizioni e contingenti armati russi. Lo riporta Eurosport

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