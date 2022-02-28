Incidente stradale per Ribery, finito contro un semaforo nella notte a Paestum, trauma cranico

Brutta avventura di Franck Ribery nella notte dove è sbandato con la sua automobile fuori strada, portato subito in ospedale

Paura per Franck Ribery, come riporta Gazzetta.it, il calciatore della Salernitana è rimasto coinvolto in un incidente stradale che si è verificato la scorsa notte in località Laura del comune di Capaccio-Paestum, comune a circa quaranta chilometri da Salerno.

Il francese, alla guida della sua auto e in compagnia di un’altra persona, è finito contro il palo di un semaforo. Immediatamente soccorso dal personale del 118, Ribery è stato trasportato all’Ospedale di Battipaglia dove è stato poi dimesso “con un leggero trauma cranico”, così come riferito dalla Salernitana. È a rischio per la sfida con l’Inter di venerdì a San Siro. Da ricostruire la dinamica dell’incidente, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Agropoli (Sa).

A seguito di un incidente automobilistico il calciatore Franck Ribery, che non era alla guida della vettura, ha riportato un lieve trauma cranico. L’atleta resterà precauzionalmente a risposo alcuni giorni. Lo comunica la Salernitana sul sito ufficiale

TORREIRA E L'IMITAZIONE DI ITALIANO

https://www.labaroviola.com/torreira-italiano-super-allenatore-nello-spogliatoio-gli-facciamo-limitazione-io-sono-il-piu-bravo/167182/