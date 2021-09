Kokorin, il vice Vlahovic che non ha mai messo piede in campo e che guadagna 2 milioni

Come scrive il Corriere fiorentino, fa discutere la scelta della Fiorentina di puntare su Kokorin come vice Vlahovic per questo campionato. Il russo guadagna 2 milioni netti a stagione e non si è praticamente mai visto in campo. Da gennaio scorso Kokorin ha giocato solo 4 partite, mettendo insieme la bellezza di 91 minuti. Quest’anno invece, nelle partite ufficiali, tra Coppa Italia e campionato, Italiano non lo ha mai utilizzato.

